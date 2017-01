El Ministerio somete a información pública el trazado de la A 15 entre Fuensauco y Ágreda. Se trata de la autopista entre Astigarraga y Medinaceli con una longitud de 350 kilómetros de los que faltan 85 por construir y 53 de ellos, como no, están en Soria. 208 millones en dos tramos con tres enlaces en Aldealpozo, Villar del Campo y Matalebreras con un total de 35 km. A todos estos trazados habría que añadir la unión de Soria con Fuensauco por Los Rábanos. En total, 400 millones de euros.

Mientras, el frío no deja actuar en los trabajos de la A 11. Al menos, eso dicen fuentes oficiales. Después de las firmes promesas, incluidas las del nuevo ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, la A 11 tiene en esta época poca o nula actividad. Lo mismo que el nuevo centro penitenciario, que dicen que no se abre porque faltan presos. Hay más cárceles que presos debido a una mala planificación en su día y que tiene a ocho centros en España pendientes de su apertura. Aquí sólo falta que se apruebe la relación de puestos de trabajo. Un total 500 trabajadores, lo que significa 30 millones de euros en nóminas. Sólo en empleo directo.

Y qué me dicen del edificio del antiguo Banco de España. ¿Las exigencias del Ayuntamiento son excesivas? El informe del técnico municipal es favorable, pero, realmente, no pueden licitar la obra porque hay un litigio judicial con la empresa Isolux Corsan, que reclama a la administración central cerca de un millón de euros por rescindir la obra del Centro Nacional de fotografía. Mientras hay litigio, no se puede licitar. Como ven, casi todo sigue igual. Son las mismas historias de siempre.

