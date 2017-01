María Arranz, jugadora del Albacete Nexus, con 7 carreras profesionales y solo 29 años

María Arranz, es natural de Ciudad Real, tiene 29 años y lo más sorprendente de todo es que cuenta con siete carreras profesionales en su corta vida: futbolista, entrenadora de fútbol, monitora de gimnasio, psicóloga, profesora y nutricionista. La pregunta recurrente será, ¿es posible hacer tantas cosas en tan poco tiempo? La respuesta es sí.

Seguro que te estarás preguntando, ¿cómo es posible? La explicación es muy sencilla. Arranz, cuando terminó el instituto con 18 años, continuó estudiando y, al no encontrar trabajo, siguió formándose y compaginando esta formación con los trabajos esporádicos que ha ido consiguiendo poco a poco. A día de hoy Arranz es jugadora de la división de honor del fútbol femenino en el club del Albacete Nexus y la mayor de sus pasiones, como no podría ser de otra manera, es el fútbol.

No obstante, la pasión por el balón no es de ahora, puesto que cuando aún no levantaba un palmo del suelo, ya se dedicaba a dar toques con la pelota y soñando con poder hacer de su pasión, su vida. Uno de sus recuerdos lo encuentra en las fotografías de cuando era pequeña y posaba con la camiseta del FC. Barcelona, su equipo preferido.

En la otra faceta, la de los banquillos, Arranz cuenta con el título máximo de entrenadora, UEFA Pro o nivel 3, el certificado de entrenador con el que cuentan los místers de los equipos de Primera División de cualquier liga europea. Asimismo, Arranz tiene como favorito en este campo a Unai Emery.

