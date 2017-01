Gálvez solo quiere ascender con el Alba

El cordobés afirma no saber nada de unos supuestos rumores que lo colocaban en un equipo de superior categoría en el presente mercado invernal: “A día de hoy no se nada de supuestos rumores en mí, pero si te soy sincero no me importan porque yo lo que quiero es ascender con el Albacete y aquí está mi presente y mi futuro. A todo el mundo le gusta mejorar en su carrera, pero a mí nadie me ha hecho ninguna oferta y yo solo pienso en el domingo. No pienso en otra cosa que no sea ascender en junio con el Alba a segunda”.

Para Gálvez, aquel que sea capaz de hacerse con la posesión del esférico el próximo domingo estará más cerca de la victoria: “El Real Unión de Irún es un muy buen conjunto al que le gusta tener la pelota. Espero un partido largo y en el que aquel que tenga la pelota, estará más cerca de ganar”.

El pivote ha destacado la gran familia que forman todos los jugadores del Albacete Balompié en el vestuario y ha señalado esa, como una de las claves del buen rendimiento que está dando el equipo.

“Somos un equipo nuevo entero y en un mes, parecía que nos conocíamos de bastantes años. Eso es el buen ojo que han tenido el mister y Víctor. Enseguida se formó una familia”.

