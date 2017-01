“Espero un partido difícil porque los dos nos jugamos mucho”

El técnico del Hércules, Luis García Tevenet, ha comparecido ante los medios y no descarta que pueda haber alguna incorporación durante lo que resta de mercado. Eso sí, reconoce el sevillano que "cada vez queda menos tiempo" y que no se fichará a nadie que no mejore la plantilla actual.

"La sensaciones son las mismas, pero los fichajes hay que valorarlos a fondo porque no podemos desprendernos de futbolístas si lo que llega no mejora lo que tenemos actualmente", afirma el técnico.

Uno de los protagonistas de este mercado es el aún futbolista del Hércules Frank Omgba. Reconoce Tevenet que si finalmente se queda, será "uno más de la plantilla".

Sobre el próximo rival, ha destacado su podería defensivo y los busno resultados como local. Ya que la UE Llagostera solo el Barça B ha sido capaz de ganar en su estadio.

Partido importante para el Hércules, como ha dicho Tevenet, debido a que "ambos nos jugamos mucho". Habla el entrenador del Hércules que el equipo tendrá que dar su mejor versión para sacar los tres puntos, algo obligado si el Hércules prentende estar en la lucha directa por el liderato.

