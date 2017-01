Quiñonero pide disculpas por el ‘malentendido’ y critica a Echávarri

Este jueves, el primer edil del Ayuntamiento de Alicante, Gabriel Echávarri, ha exigido la dimisión de la diputada autonómica de Podemos, Llum Quiñonero, después de que en su página de facebook le comparara con un maltratador "que tras la bronca asegura que nunca más volverá a hacerlo". Finalmente, Llum Quiñonero, en declaraciones a Radio Alicante, se ha mostrado sorprendida por la repercusión de sus palabras e insistido en que Echávarri maltrata a la ciudadanía y a los socios de Gobierno, y no da la cara, si bien ha pedido disculpas si estas manifestaciones "se han entendido desde el punto de vista de la violencia de género".

Gabriel Echávarri ha defendido que "una persona que realiza semejantes afirmaciones, comparaciones, no puede seguir ostentando un cargo público y más ella, ha dicho, " que es de un partido donde recuerdo una frase de Monedero que decía que en política el perdón es la dimisión". "Aplicando esa doctrina", ha añadido: "Espero que antes de las dos de la tarde haya presentado su dimisión o el Señor Montiel, con un vergonzante y cómplice silencio, tome las medidas que siempre piden para otros"

Por su parte, la diputada de Podemos, Llum Quiñonero, en declaraciones a Radio Alicante ha dicho diculparse si he facilitado un malentendido "con la gente que considera que me he explicado mal". "No tiene nada que ver con nada referido a la violencia de género", ha insistido.

Eso sí, ha subrayado que el alcalde le parece un dirigente político que no está a la altura de su tarea y responsabilidad y que no acudió a una Junta de Gobierno en la que había que plantear las cuestiones de vital importancia para la ciudad, por lo que ha matizado que "en ese sentido, quería decir, que maltrata a la ciudadanía y maltrata a sus socios de Gobierno, pero no hacía referencia a la violencia de género", lucha contra la cual asegura estar comprometida.

Ha reiterado sus disculpas a quienes me le han podido entender mal o si se ha explicado "inconvenientemente" pero ha apuntado: "Mi crítica radical al comportamiento de este alcalde que no nos lo merecemos. Necesitamos una dirección política, un gobierno del cambio y él no lo está facilitando".

Ha añadido que "si este asunto entretiene la discusión él sabra por qué pero tiene que dar la cara, y hacer las discusiones a fondo, además de hacer un proyecto de ciudad como están intentando sus socios de gobierno".

Ha dicho que es una diputada de Podemos, una feminista comprometida con los derechos de las mujeres y le sorprende que su opinión haya tenido tanta trascendencia. "Acepto la situación, presento mis disculpas en relación a ese malentendido, pero mantengo mis críticas al alcalde", ha concluido. Acusa al primer edil de hundir al PSOE en la ciudad y de estar hundiendo la posibilidad de un gobierno de cambio.

Comentarios