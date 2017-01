Caunedo niega cualquier trato de favor hacia Aquagest

La última sesión de la comisión de investigación municipal sobre el caso Aquagest comenzaba con la lectura por parte de la presidenta de la comisión, Ana Taboada, de la escueta carta que el ex alcalde Gabino de Lorenzo le ha remitido para excusar su ausencia. El actual Delegado del Gobierno no ha comparecido porque la ley no le obliga.

Quien sí lo ha hecho, tal y como había anunciado ha sido el otro ex alcalde de Oviedo del PP, Agustín Iglesias Caunedo, que empezó su comparecencia tranquilo, contestando con un “NO” o un “No, nunca” a las directas y concisas preguntas de Cristina Pontón, la portavoz de IU. Caunedo negó cualquier trato de favor hacia Joaquín Fernández, ex dirigente del PP investigado por la justicia como supuesto conseguidor de la trama del agua (Aquagest); negó también haber presionado al interventor o a ningún otro alto funcionario municipal para que se contratara con Tribugest, empresa del mismo grupo que Aquagest, ni para que informaran a favor de la devolución a la misma empresa de una fianza de 400.000 euros, razón por la cual el propio Caunedo está siendo investigado por la jueza de Lugo que instruye el caso Aquagest. Y también negó el ex alcalde que Joaquín Fernández o el grupo AGBAR al que pertenece Aquagest pagara los viajes a Nueva York y Florida.

Con el turno de preguntas de SOMOS, que se encargó de formular el concejal de Economía Rubén Rosón, llegó la tensión, por el fondo de las preguntas pero también por las formas, al hacer en algunos momentos preguntas que él mismo contestaba y que hicieron a Caunedo protestar en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando Rosón le pregunta si el dinero que dio en mano "a su amigo Joaquín Fernández" para los ya famosos viajes se gastaron en “putas y varios”, tal y como figura en los papeles del supuesto conseguidor de la trama, y que forman parte de las pruebas del caso Aquagest. Aunque protesta ante la pregunta y Ana Taboada le indica que no es necesario que responda, Agustín Iglesias Caunedo contesta airado y rotundo: “nunca he participado en actividades como esa”.

Más allá de la bronca el ex regidor, que no negó en ningún momento ser amigo de Joaquín Fernández, aseguró no haber hablado nunca con él de asuntos del Ayuntamiento de Oviedo. A falta del debate de las conclusiones con la sesión de este jueves se da por concluida la comisión de investigación municipal sobre el caso Aquagest, que comenzó el pasado mes de septiembre impulsada por SOMOS y en la que ha habido más ausencias que comparecencias, destacando la del interventor municipal José Luis González, quien también está siendo investigado por la jueza de Lugo que instruye el caso Aquagest.

Comentarios