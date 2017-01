Placa y no piqueta

El Ayuntamiento de Bilbao debate hoy retirar del callejero la Avenida de los Reyes Católicos. Los vecinos quieren su nombre original: Avenida Principa. Dudo de que sea la intención de los proponentes (Bildu, Udalberri y Goazen). Los Reyes Católicos ahora están en la mirilla de algunos porque colonizaron América y terminaron la Reconquista.

Mañana en Vitoria se replantean seis calles, entre ellas la José Lejarreta, alcalde franquista, sí, pero también el alcalde de los blusas. Muy cuestionado en la calle no parece estar.

Ante mi temor de que nos estemos pasando de frenada pedí ayer criterio al historiador Antonio Rivera. Esto me dijo: que, en general, nuestros callejeros están limpios de franquistas; que el franquismo fue una dictadura, pero también un tiempo: haber vivido en él no le convierte a uno en franquista; que borrar nuestro pasado es una actitud tremendamente franquista: fue lo primero que hizo Franco; que no hay personaje histórico que supere la prueba del algodón de 2017; y, finalmente, que esta es una discusión de políticos, de su ilusión por construir desde el presente cuál fue el pasado.

Es sólo una opinión, que hago mía. Prudencia, sensatez, y placa en vez de piqueta.

