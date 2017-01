¿Cuándo debemos premiar a nuestros hijos?

Una de las técnicas que utilizar muchos padres y madres para motivar a sus hijos en el colegio es la del premio. Cada vez que aprueban o sacan una buena nota, el niño o la niña recibe un regalo, algo que, según Izaskun Valencia, psicopedagoga y educadora social, puede tener consecuencias en el menor. "Un niño aprende sin quierer y de forma natural. Si no está aprendiendo, deberíamos revisar el modo en que lo está haciendo", explica Valencia. Considera que, si cada vez que consigue un objetivo recibe un regalo, estaremos creando un hábito y un hábito, explica, hace una norma. Con esta forma de actuar, "no nos centramos en la capacidad de esfuerzo, de superación o de satisfacción de hacer bien las cosas".

Pexels

Según explica en su blog Educación Emocional, los regalos no deben ser una obligación y los premios deben ser puntuales. "Debemos hacer un regalo porque me apetece o porque me sale, nunca deben estar condicionados a un comportamiento", detalla. Porque, si el niño o la niña no consigue el objetivo, la frustración será doble: por una parte, por no sacar buena nota, y, por otra, por no haber logra el regalo. Por eso, explica que "lo emocionalmente sano es motivar en la tarea y que aprendan a disfrutar mientras la realizan". La vida no es solo cuestión de metas y de resultados. Es también cuestión de caminos, de elecciones y de decisiones.

Izaskun Valencia apunta algunas ideas muy indicadas para dialogar con los niños en estos casos. Por ejemplo, admirar la inteligencia y la madurez del menor. "Quiero que aprendas a esforzarte y poder valorar tu esfuerzo". Éste podría ser uno de los mensajes que dirijamos a los niños para que vayan comprendiendo la importancia del esfuerzo, del aprendizaje y de la satisfacción por el trabajo bien hecho, y que éste sea su premio.

