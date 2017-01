Ciro Gutiérrez lamenta que los alumnos canarios "no tengan claro" todavía que han de estudiar para superar las pruebas de acceso a la universidad

Este año los alumnos se preparan para una nueva prueba de acceso a la universidad. No será la PAU, se trata de la EBAU. Y lo hacen en un marco de incertidumbre "inadmisible" que "no es de recibo". Es lo que ha afirmado en la SER el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez. Y todo porque la demora del Ministerio de Educación a la hora de perfilar los exámenes está provocando que un estudiante "no tenga claro" todavía que han de estudiar para superar las pruebas de acceso. Para él, los más afectados los "alumnos de medicina" que se juegan la entrada a la carrera por pequeñas décimas.

Además, Gutíérrez ha revelado que el rendimiento académico de los universitarios canarios es "bajo". No tiene que ver con la nota media final "que es de las más altas", y sí con el retraso para obtener el título. Ya que si se compara el número de créditos de los que se matriculan a principio de curso con los que finalmente aprueban la diferencia es importante, muy por debajo de las expectativas que se marcan cuando inician la andadura formativa en septiembre.

