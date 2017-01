La revista "17..." ha abierto el debate sobre el papel de la cultura en esta ciudad. Hay aportaciones que desde luego son reveladoras y abren muchas preguntas. Otras apenas aportan algo nuevo. Pero en todo caso, es un valiente ejercicio por parte de quien la promueve y quienes la han dirigido. Me sorprenden reacciones de animadversión que rozan, cuando no el fascismo sí la tontuna. Y es que entre tanto bien pensante de uno y otro lado, ya mismo no vamos a poder ni escribir.

Comentarios