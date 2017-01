Aumentan los problemas de fertilidad en Córdoba

En los últimos años ha habido un incremento de los casos de procesos de reproducción asistida. Lo confirman en Córdoba Hoy por Hoy los responsables del Hospital Reina Sofía y de la Clínica Bau, pionera en este tipo de tratamientos en la provincia. Lo difícil es poner cifras a ese incremento.

Y esa dificultad radica en que no hay un registro de los nacimientos en Córdoba en función del tipo de fecundación. El centro hospitalario cordobés tiene sus propios datos, relativos a los pacientes que han pasado por la Unidad de Reproducción Asistida que dirige el doctor Juan Lorente, pero “a veces es un tema tabú y no es un registro fiable”. Los datos de la Clínica Bau, que abrió en 1992, dicen que mientras que en aquel año existía un 10% de infertilidad en las parejas cordobesas ahora esa cifra se eleva a “entre el 15 y el 20%”, según relata el doctor José María Agustí.

En Córdoba se estima que el 8% de los niños que nacen en Córdoba al año son fruto de técnicas de reproducción asistida. En el Hospital Reina Sofía atienden cada año a unas 600 parejas o mujeres en solitario que consultan soluciones a sus problemas de reproducción. El doctor Lorente señala que hace unos años era ligeramente inferior pero advierte del aumento de las clínicas privadas dedicadas a ello. “A fecundación in vitro llegan unas 150 parejas al año y otras 200 reciben técnicas más básicas como la inseminación”.

El principal factor que influye en este incremento es “el retraso en la edad de la maternidad” y en un segundo plano otros como “la tasa de obesidad o el tabaquismo en la mujer aunque en los últimos años está descendiendo”. La edad media en Córdoba de las mujeres que quieren ser madres por primera vez es de 32 años. En la Cínica Bau se atreven a señalar a colectivos más propensos a la fertilidad como los militares. “No sabemos por qué, pero tenemos muchos militares”, dice Agustí, que añade a este colectivo otros profesionales “que trabajan con productos tóxicos”.

“Si la pareja lleva más de un año intentando quedarse embarazados y no lo consiguen es el momento de consultar”

Eso en el caso de que la pareja no tenga constancia de tener algún problema con la fertilidad. Ese primer año de espera para ver si la mujer se queda embaraza se hace eterno para muchas parejas, pero a diferencia de lo que se suele decir el estrés no afecta a la calidad de la reproducción. “Es una leyenda urbana”, dice Lorente, que sí reconoce que el estrés pueda influir en la calidad de las relaciones de pareja o en su frecuencia. En la sanidad pública atienden a mujeres de hasta 40 años y 55 el hombre, exigen que no hayan sometido a técnicas de esterilización o que no tengan hijos sanos. En la clínica privada “recolectamos los que no atienden en la sanidad pública”, dice Agustí porque en esta clínica reciben como pacientes a cualquier mujer si no tiene más de 50 años. El coste del proceso en el sector privado, en esta clínica, ronda los 1.200 euros.

En la clínica Bau ofrecen gratuitamente a las mujeres la congelación de sus óvulos. Con ello tienen la oportunidad de que si desean postergar su maternidad, cuando decidan ser madres contarán con óvulos jóvenes que, según Agustí, “tendrán más posibilidades y mejor calidad”.

¿Y por qué no se habla del tema?

“Parece que la fertilidad en la mujer y el hombre es un tema tabú”, dice Lorente. “Parece que a uno lo van a valorar menos en la sociedad pero uno no tiene culpa de tener problemas médicos”, y añade que “es bastante más frecuente de lo que la gente se cree”. Agustí añade algo más: “en el caso de ser un óvulo donado por otra mujer, no quieren que se sepa porque el óvulo no es el de la madre”. “Para no estigmatizar al niño por ser un niño probeta, que también ocurre a pesar de parecer algo del pasado”.

