El presidente de la gestora del PSOE habla de un "veto claro"

El presidente de la gestora del PSOE coruñés, Florencio Cardador, asegura que están dispuestos a volver a negociar en cualquier momento siempre que no se vete a ningún integrante de la lista socialista. Considera que la ruptura del principio de acuerdo refleja una " falta de voluntad clara" de la Marea de querer pactar con los socialistas. Sostiene que el veto a Mar Barcón, aunque no la cita explícitamente, es la única razón de la ruptura porque no lo aprobaría la Asamblea de la Marea.

Niega que la propuesta final de los socialistas incluya proyectos por importe de 14 millones de euros para cerrar el acuerdo. Afirma que sus exigencias fueron rebajadas a los dos millones, tal y como acordaron las dos formaciones en la madrugada de este jueves.

