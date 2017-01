Desaconsejado el uso del carril-bici del PERI ante un hundimiento de tierra

El ayuntamiento de Elda ya se ha puesto a estudiar por qué se ha producido un presunto hundimiento de tierra en el carril-bici que discurre por el PERI del Vinalopó, sobre todo, al tratarse una obra prácticamente reciente creada en 2015. El edil de servicios públicos, Fernando Gómez afirma que no llega a haber un socavón pero sí se puede producir por lo que insta a los ciudadanos a no utilizarlo hasta que no se esclarezca qué ha ocurrido.

Gómez ha destacado eso sí, que esta es una obra que realizó el PP y que junto con otras, como la del Pepico Amat o Funredis están ocasionando grandes problemas por las muchas deficiencias que han originado.

Comentarios