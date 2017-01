Ajudes contra la claustrofòbia en les ressonàncies magnètiques

Amb aquesta ajuda al Trueta de Girona han aconseguit reduir en un 92% els casos en què els pacients no es feien una ressonància magnètica (RM) d'alta qualitat per por i ansietat.

En sis mesos, 134 pacients a qui el metge havia programat una ressonància magnètica oberta perquè tenien claustrofòbia s'han beneficiat d'aquest nou protocol per reduir l'ansietat i fer-se, al final, una RM d'alta qualitat amb millors imatges i, per tant, amb més resolució per interpretar els resultats.

Carme Sala, adjunta de recursos humans d'infermeria de l'IDI, explica que amb tots aquests pacients amb ansietat se'ls ha trucat abans de la prova per saber què els feia por: si és ansietat per estar tancat dins l'aparell o si realment el que els fa por és el diagnòstic final de la prova.

Segons Sala, als que tenen por, ara, se'ls ofereix ajudes contra l'angoixa com música i la possibilitat d'estar aconmpanyats per un familiar durant els minuts (entre 20 minuts i una hora) que dura la prova:

Per aconseguir un millor confort dels pacients, el Trueta ha estrenat una noa màquina d'RM, amb una cabina més ampla i amb més llum.

