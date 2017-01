El Ayuntamiento podrá rescindir con empresas que no cumplan

El Ayuntamiento de Granada podrá desde mañana rescindir el contrato con una empresa si modifica a la baja, por ejemplo, las condiciones laborales de los trabajadores o si no cumple con las condiciones medio ambientales, sociales y hasta de innovación que introducirá en las cláusulas para las nuevas contrataciones.

La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes una norma para todas las áreas municipales (norma que se podrá mejorar con las aportaciones de los grupos políticos y de otras instancias) para que cualquier contrato que se apruebe a partir de mañana contenga estas cláusulas sociolaborales.

El concejal de Economía, Baldomero Oliver, ha explicado que este nuevo procedimiento incluso supondrá ahorro para el Ayuntamiento puesto que no se podrá adjudicar un servicio a una empresa externa si un informe no reconoce que el propio municipio no lo puede prestar.

Además, se permitirá trocear contratos para que las "pymes" granadinas puedan optar a ellos. Y lo harán, además, con ventajas adicionales. El nuevo procedimiento de contratación pone al Ayuntamiento de Granada a la vanguardia de los municipios españoles que ya han adaptado sus normas a las recomendaciones de Europa.

