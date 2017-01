Detenido en Sant Jordi un joven por vender drogas a menores y por posibles abusos

Un joven de 24 años, residente en Sant Jordi, fue detenido ayer por la Guardia Civil acusado de ofrecer drogas a menores para presuntamente abusar sexualmente de ellos. Se investigan al menos media docena de casos, aunque no se descarta que haya más víctimas. Ha pasado la noche en los calabozos del Cuartel de Can Cifre y está previsto que pase hoy a disposición judicial. Fuentes de la benemérita dicen que sigue abierta la investigación. Por el momento no se han constatado los abusos sexuales, aunque si está comprobado que el arrestado ofrecía droga a los menores y pasaba la noche con ellos, llegando en algunos casos a dormir en la misma cama que los menores

Según publica Periódico de Ibiza el dispositivo de las fuerzas de seguridad se puso en marcha tras detectarse varios casos de este tipo en la zona de Santa Eulalia en los dos últimos meses. El joven engañaba tanto a los menores como a algunos padres de las víctimas. En la mayoría de ocasiones les convencía para que dijeran que se quedaban en casa de un amigo, y en otros a casos era él quien pernoctaba en el domicilio de los menores. Posteriormente les ofrecía drogas para cometer los supuestos abusos sexuales que han sido denunciados por varias familias de la Villa del Río.

El detenido cuenta por antecedentes por consumo de sustancias estupefacientes en el entorno centros escolares de la isla.

Comentarios