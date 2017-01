Cristóbal se va y Mario se quiere quedar

Cristóbal Gil hace las maletas rumbo a tierras extremeñas. A partir de la próxima jornada defenderá la camiseta del Extremadura UD, el penúltimo clasificado del grupo IV de la Segunda División B. Es la opción que más se ajustaba a las exigencias del futbolista malagueño, que hace una semana recibía de boca de los rectores de la Cultural la invitación a buscar un nuevo equipo.

Tras formar parte en solo cuatro alineaciones titulares en el presente curso (tuvo presencia en quince partidos), la Cultural necesitaba la ficha del futbolista para realizar un cambio en la zona de ataque. Así será una vez alcanzado el acuerdo entre las partes para la rescisión del contrato. "Agradecemos su profesionalidad y dedicación en este tiempo", expresó el club en el comunicado oficial que cierra la presencia del centrocampista en la casa blanca.

Fundamental en los planes de Juan Ferrando en la pasada temporada (37 partidos, 32 titular y 4 goles), la irrupción de jugadores como Toni Villa y el excelente rendimiento del once base terminó por relegarle a un segundo o tercer plano. El propio Rubén de la Barrera reconoció este jueves que "cuando un jugador se va, es responsabilidad cien por cien del entrenador por no haber extraído todo su jugo".

La Cultural apura el plazo del mercado para reforzar su plantilla. Dispone de dos licencias para jugadores mayores de 23 años y su intención es cubrirla con un defensa, opción para la que el primer elegido era Óscar Rubio a la espera de obtener la carta de libertad en el UE Lleida, y un jugador ofensivo. Uno de los candidatos pudo ser Abdón Prats. Así lo confirmó el nuevo jugador del Racing de Santander. "Ni lo escuchamos desde que el Racing mostró interés", remató.

Mario es uno de los pocos jugadores que acabará contrato en junio / Carolina Felipe

De la Barrera no aspira a primeros espadas porque tiene una columna vertebral más que fiable a la que se unen Ortí, José León o Viti. Además, los contratos firmados garantizan la continuidad para la próxima temporada. De los diez jugadores de campo más utilizados, solo Iván González y Mario Ortiz acabarían su vinculación al club leonés el 30 de junio. En el caso del centrocampista santanderino, De la Barrera dejó claras sus intenciones: "un año no; me gustaría que Mario estuviera diez años conmigo". Y lanzó este mensaje: "considero que estos futbolistas tienen que tener claro lo que va ocurrir con sus vidas lo antes posible y Mario, en este caso, más". Por su parte, el jugador abordó la cuestión sin prisas y sin esconder sus objetivos: "estoy tranquilo como estoy, pero si quieren sentarse a hablar, no tengo ningñun problema. Estaría encantadísimo de seguir aquí", respondió Mario Ortiz.

En lo que a la actualidad puramente deportiva se refiere, Toni Villa saltó al césped del Reino de León y realizó la sesión completa, por lo que apunta al once inicial en el campo del Somozas. La otra novedad fue la reaparición de Jaime Moreno una vez terminados los compromisos con la selección de Nicaragua. Ahora falta saber si el delantero va adelante en su deseo de cambiar de aires para gozar de más minutos.

