Josef Ajram nos desvela las tres claves para emprender con éxito

Su imagen no es la del típico corredor de bolsa. Gestor de patrimonios pero también deportista empedernido (se ha llegado a marcar el reto de realizar siete iroman seguidos, uno cada día de la semana en las siete islas Canarias), Josef Ajram llega a León de la mano de España Duero para motivar a los emprendores leoneses.

En su página web dice que le gustan pocas cosas, pero que le gustan con intensidad: la economía y el deporte. Aunque a primera vista pueda parecer lo contrario, asegura que sus dos grandes pasiones tienen muchos puntos en común "El deporte me ha ayudado a trabajar aspectos clave en los negocios como la constancia, el fraccionar objetivos, el trabajo en equipo o la gestión del fracaso"

Emprender en lo personal

Pero su filosofía se puede adaptar tanto a los negocios como al desarrollo personal. Lo primero que hace Josef es dejar claro que el término 'emprendedor' no tiene porque circunscribirse únicamente al ámbito empresarial "Emprendedor es una persona con una idea a desarrollar, que no tiene que ser profesional. Puede pertenecer a su ámbito personal, como, por ejemplo, adelgazar" En el mundo de la empresa, identifica emprendedor con autónomo "cualquier persona que no tenga estabilidad al final de mes"

El secreto del éxito resumido en tres claves

Pero ¿cuáles son las claves para emprender con éxito? Josef Ajram apunta tres aspectos fundamentales:

- Inversión controlada, no invertir todo el capital en el proyecto

- Control de costes fijos, establecer sinergias para que los costes mensuales no sean demasiado elevados y nos sintamos presionados

-Movilidad, utilizar las nuevas tecnologías para poder desarrollar la actividad desde cualquier lugar y "no ser un esclavo de la oficina", dice Ajram.

También recomienda apostar por sectores seguros, con facilidades de financiación y que minimicen los riesgos. En este caso cree que las franquicias son una buena opción, sobre todo en una ciudad como León, donde todavía hay mucho espacio para implantar este tipo de negocios globales. "Lo mejor es ver lo que funciona en ciudades similares, con un tamaño o un clima parecido"

¿Por qué nos levantamos cada mañana?

La conferencia de Josef lleva por título '¿Dónde está el límite?', una pregunta trampa ya que no tiene una respuesta cerrada. "Es una pregunta que anima a reflexionar sobre nuestros objetivos, por qué vamos a trabajar o nos levantamos todas las mañanas o cual son nuestras motivaciones", explica "No quiere decir que fijemos en qué momento vamos a reventar, si no la importancia de marcarnos objetivos, que a veces no tienen por qué ser superiores. Puede que sea más importante consolidarlos"

Comentarios