Pilar López: “los funcionarios no cobran porque PP y no adscritos solo buscan hacerme la vida imposible”

La alcaldesa de Sarria, la socialista Pilar López, ha acusado este jueves al PP y a los dos concejales no adscritos (ex Compromiso por Galicia) de que se queden los noventa funcionarios “sin cobrar” solo por hacerle a ella “la vida imposible”. Y es que el ayuntamiento se encuentra en suspensión de pagos por la ausencia de un tesorero, pese a que el gobierno local intentó crear esa figura en dos plenos donde fue rechazada por el PP y los dos ediles no adscritos.

En ese contexto de reproches no pasa por alto que el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, apelara a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante este acuerdo en el pleno que se celebra esta tarde a las siete y media.

“Me parece surrealista que alguien pueda seguir pensando que hay que apelar a nada, hay simplemente que usar el sentido común. Lo que me da pena de esta oposición es que está intentando fundir a este gobierno y está arrastrando a que toda esta gente (por los funcionarios) se van a quedar sin cobrar simplemente por hacerme a mi la vida imposible”, ha censurado.

Esta suspensión de pagos por no contar con tesorero habilitado puede provocar que los funcionarios se queden sin cobrar sus nóminas del mes de enero. La alcaldesa de Sarria ha confirmado que ya contactó con ella el director general de Administración Pública, departamento que depende del Ministerio de Hacienda.

Pilar López ha confesado que el director se sorprendió “y le pareció increíble que se votara en contra de algo que hay que aprobar por ley”, al echar para atrás el PP y los dos no adscritos la creación de esta plaza.

También le advirtió que estudian en el ministerio el “expediente”, aunque “la solución es muy compleja”, reconoce. No obstante, ha certificado que “están barajando varias posibilidades, quedaron a ver si a lo largo del día de este jueves o viernes me dan una solución”.

