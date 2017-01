Cifuentes diseña el bilingüismo en infantil sin esperar al pacto educativo

La orden con las instrucciones que deben seguir los colegios públicos que quieran introducir el bilingüismo a partir del curso que viene, 2017/2018, en la etapa de tres a seis años, en el segundo ciclo de Educación Infantil, ya está lista y redactada. Lo podrán solicitar los centros educativos que ya sean bilingües en primaria y deberán contar con el apoyo del Consejo Escolar del colegio y del claustro de profesores. En los colegios bilingües de nueva creación no será necesario ni pedirlo porque la introducción de la enseñanza al inglés se hará directamente desde primero de Infantil.

"Es solo un proyecto piloto", asegura el Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael Sanz, a la Cadena Ser. "Es un programa que se presenta para aquellos colegios que lo soliciten de forma totalmente voluntaria y será después, en función del acuerdo por la educación en la Comunidad de Madrid, cuando veamos la medida en la que se instala y cómo se instala en función de un consenso general", explica Sanz cuando le preguntamos por qué no se ha esperado al acuerdo con la comunidad educativa para poner en marcha una de las medidas más importantes del plan con el que Cifuentes quiere alcanzar un pacto educativo.

Según las instrucciones que ha elaborado la Consejería de Educación, los alumnos de 1º de Infantil (3 años) tendrán al menos sesiones de 45 minutos tres días a la semana que se impartirán exclusivamente en inglés, los de 2º de Infantil (4 años) tendrán cuatro sesiones y cinco los que cursen 3º de Infantil (5 años). Serán los colegios los que decidan qué áreas se imparten en inglés de las tres que se dan en esta etapa: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y comunicación y representación. "Es muy importante ese entorno de juegos, cánticos y música que se trabajan en educación infantil y la parte de comunicación", explica Ismael Sanz, que asegura que la autonomía de los centros será fundamental para ordenar el bilingüismo en Infantil.

En cuanto a los maestros, serán los propios tutores de estos cursos de Infantil los que impartan el bilingüismo aunque para ello deberán estar habilitados con el nivel C1 de inglés. La Comunidad de Madrid decidirá qué colegios serán bilingües en infantil dependiendo del número de especialistas en inglés aunque anuncia que habrá un incremento de profesores auxiliares nativos en los centros para apoyar a estos cursos. Ismael Sanz asegura que, por ahora, no hay una estimación prevista de gasto. "El presupuesto está incluído en la partida de bilingüismo, está previsto económicamente pero no podemos saber a cuánto va a ascender porque no sabemos el número de centros que van a solicitarlo".

La solitictudes para el curso que viene se presentarán en julio y la consejería decidirá en septiembre.

