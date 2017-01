Cifuentes pasa al ataque ante las críticas del popular Henríquez de Luna

La Guerra está servida. El nivel de ruido interno en el Partido Popular de Madrid crece conforme se acerca la fecha de su Congreso Regional – previsto para el 17, 18 y 19 de marzo-. En el campo de batalla está Iñigo Henríquez de Luna, afín y leal a Esperanza Aguirre. Este concejal del PP de Madrid lleva semanas cuestionando la participación interna que vende Cristina Cifuentes para elegir a su futuro líder en Madrid. El último capítulo se vivió en la noche del miércoles, el PP de Madrid organizó un acto con vocales vecinos de los distritos, donde no se invitó a sus concejales - aunque sí acudieron-. No se les dio la palabra, y eso les molestó profundamente. Entre los asistentes, el propio Íñigo Henríquez de Luna que estalló en Twitter donde acusó a Cifuentes de silenciar a los militantes de forma inédita en el PP.

Hoy por primera vez en una reunión del @ppmadrid @ccifuentes ha impedido la participación y el debate. Este no es @PPopular que queremos. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 25 de enero de 2017

Este jueves, le ha respondido en la antena de la SER, el Presidente del Comité Electoral de la Gestora de PP de Madrid, Ángel Garrido: “Son tuits lamentables, donde se dice que no hay democracia interna”. En Génova están descolocados con la estrategia emprendida por el veterano Iñigo Henríquez de Luna. Solo ven una explicación, “un empecinamiento personal”, según Garrido, “[Henríquez de Luna] solo genera ruido sobre asuntos sin ninguna trascendencia, en lugar de poner el énfasis en lo fundamental, es decir, en que el hecho de que toda la militancia pueda participar”.

.@ccifuentes hablar en corrillos con los convocados a una reunión cuando se les ha vetado intervenir no es debatir, es evitar el debate. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 25 de enero de 2017

El malestar es evidente. Ni en la Puerta del Sol, ni en Génova gusta el tono que está utilizando el popular Henríquez de Luna. “Se está equivocando, pretenden convertir cada escenario en el que hay participación militantes con su Presidenta, en un acto de autopromoción”, según Garrido. “Es un error”, añade, “aquí los personalismo están absolutamente de más”. Pero los tambores de guerra no terminan aquí. En la gestora del PP no entienden por qué Iñigo Henríquez de Luna emprende esta batalla “si públicamente ha manifestado ya que no tiene intención de presentarse al congreso regional”. Por eso, desde Génova le envían otro dardo, “si quiere ser un militante ejemplar, debería animar a la participación, y no generar tanto ruido”, más aún aseguran a la SER sabiendo este concejal está solo: “ni siquiera tiene apoyo de la minoría, las únicas voces que escucho son las suyas, por eso, quizás pretende que cada encuentro se convierta en un altavoz personal”.

Otras voces en el PP, intuyen que si el popular Henríquez de Luna no da un paso al frente, es porque no tiene apoyos suficientes, ni los tendrá, añaden.

