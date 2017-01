Íñigo Henríquez de Luna: "Cifuentes no es el nuevo PP"

Los tambores de guerra en el PP de Madrid siguen retumbando. El ruido interno se escucha cada vez más fuerte. Cifuentes, a través de la gestora del PP de Madrid, ha pasado al ataque ante las críticas del concejal popular Íñigo Henríquez de Luna, que lleva semanas cuestionando la participación interna que vende la Presidenta madrileña para elegir a su futuro líder en Madrid.

Frente a ese ataque, una defensa. Íñigo Henríquez de Luna ha pasado por los micrófonos de la SER, y no se ha mordido la lengua. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha arremetido contra la imagen que vende Cristina Cifuentes. ¿Cristina Cifuentes es el nuevo PP? ¿Existe el viejo y el nuevo PP? La respuesta de Henríquez de Luna ha sido clara: “Eso no es así. Cristina Cifuentes lleva toda la vida en el Partido Popular”. Por si no quedó claro, le recuerda que “ha sido la número tres del partido con Esperanza Aguirre y con Francisco Granados. Hablar de nuevos PP o viejos PP, no tiene ningún sentido”.

Durante la entrevista en La Ventana de Madrid, Henríquez de Luna se ha defendido de quienes cuestionan su mensaje crítico con el “congreso exprés y de aclamación que quiere promover Cifuentes”, apunta. Y eleva el tono, "que Cifuentes diga misa, yo nunca dije que había que celebrar un Congreso cuanto antes". Ha vuelto a cuestiona que se celebre el Congreso Regional del PP de Madrid en pleno puente de San José: "En democracia, el juego limpio es importantísimo", también envía otro mensaje a navegantes, “es una maldad pensar que mi queja viene porque Aguirre se quiere ir de vacaciones en el puente". También se ha desmarcado de Aguirre: “Yo no soy la marioneta de nadie. En el PP nos conocemos todos. Siempre he defendido lo mismo. Yo me he incorporado al equipo de Aguirre en la última etapa, Cifuentes siempre ha estado con ella", asegura.

Henríquez de Luna también cuestiona que Cifuentes quiera optar a presidir el PP, sin haber renunciado a la presidencia de la gestora: "Lo más honesto es que si Cifuentes quería presentarse al Congreso, que no hubiese pedido ser presidenta de la gestora", apunta. La propia Cifuentes adelantó en la SER que si da el paso de presentarse al Congreso Regional “dimitiré como Presidenta de la gestora”. También anunció que “las bicefalias nunca han sido buenas”. Frente a ese mensaje, el presidente del distrito de Salamanca le ha enviado otro mensaje: “Muchos de los problemas de la corrupción en el PP vinieron por haber confundido los dos planos [Gobierno y Partido]", según Henríquez de Luna.

