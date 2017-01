Sin acuerdo sobre el sucesor de Xelo Huertas

Los partidos del Pacte de Govern siguen sin ponerse de acuerdo sobre el sucesor de Xelo Huertas. Las negociaciones continúan con reuniones informales entre los miembros del Pacte para consensuar un candidato que “ofrezca garantías y que no haga ruido”, aseguran.

Podem mantiene a Marta Maicas y Baltasar Picornell como candidatos mejor posicionados para ocupa la presidencia. El Consejo Ciudadano Autonómico de la formación morada tendrá que reunirse para escoger entre los diferentes candidatos a sustituir a Huertas, de momento no hay fecha. La portavoz parlamentaria de Podem, Laura Camargo, deja claro que Maicas a pesar de que se encuentre imputada por un uso indebido de la firma de la compañera expulsada Montse Seijas “no tiene ningún impedimento para ser elegida”.

Este jueves, Maicas ha reconocido que le ilusiona presidir el Parlament, aunque recuerda su condición de investigada en una causa judicial. El próximo 15 de febrero tendrá que declarar por el supuesto uso indebido de la firma de Seijas.

Quienes sí se han descartado son la propia portavoz Laura Camargo y el líder de la formación en las Islas Alberto Jarabo. Carlos Saura ya había asegurado que quiere quedarse como diputado y Aitor Morràs no se ha posicionado todavía. Salvador Aguilera no ha querido aclarar su decisión.

Los miembros del Pacte no se han reunido de forma oficial, tan solo con encuentros informales. En Més, David Abril, asegura que la persona se tendrá que consensuar para que el Parlament pueda funcionar con normalidad. Añade además que sería injusto que Podem no tuviera representación en la Mesa, que hasta ahora era ocupada por la ya ex presidenta de la Cámara, Xelo Huertas.

En el PSIB, Vicenç Thomàs, que ahora ejerce de president de forma temporal, asegura que el debate deberá continuar en los próximos días con un pleno, posiblemente el miércoles o jueves de la siguiente semana, que se tendrá que fijar este viernes en la Junta de Portavoces.

En el PP, Miquel Vidal, considera que después de tanto tiempo, desde principios de noviembre que se supo la suspensión de militancia, ya tendría que haber un sustituto o sustituta de Huertas.

Xelo Huertas, que ya pertenece al Grupo Mixto, ha acudido este jueves por la mañana al Parlament y se ha encontrado la puerta del que fuera su despacho cerrada. Le ha tenido que abrir un vigilante de seguridad.

Durante toda la mañana ha estado recogiendo sus efectos personales en cajas junto con sus asesores. Y a pesar de la insistencia de los periodistas no ha querido responder a ninguna de las preguntas.

