"No me basta con salvarnos, cada jornada miro cuántos puntos tiene el sexto"

El entrenador del Real Mallorca, Javier Olaizola, ha sido el protagonista de la edición del mes de enero de la sección DORSAL 12 en SER Deportivos Baleares. Tras sus cinco primeros partidos, a la espera de jugar el domingo contra el Cádiz y ante el inmediato cierre del mercado de fichajes; el entrenador habla y analiza la actualidad del equipo.

- ¿Se conforma con la mejora que está experimentando el equipo?

- Estamos lejos de lo que yo pretendo conseguir con el equipo, lo que pasa es que hay que ir poco a poco. Nos encontramos un equipo muy fatigado, así nos lo trasmitían los jugadores, también faltaban conceptos que nosotros consideramos básicos en el fútbol y en eso estamos haciendo hincapié. El equipo está mejorando, está compitiendo y empezamos a ser fiables incluso fuera de casa, pero tenemos un margen de mejora importante por conseguir.

- Qué objetivo deportivo se marca para lo que resta de temporada? ¿Se conformaría con salvarse?

- A mi salvarme no me basta. Cuando termina la jornada miro cuantos puntos tiene el sexto. También soy consciente que ahora no se puede mirar hacia los puestos de ascenso cuando estamos más cerca del descenso pero cuando termina cada jornada yo miro cuantos puntos tiene el sexto clasificado. Ahora nos lleva ocho. Aunque ahora a algunos les suene a risa, a mi no me vale con salvar al equipo. Quizá luego salvarnos sin agobios sea un éxito, pero ahora no me vale.

- Queda menos de una semana para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Espera alguno más?

- Estoy contento con la plantilla que tengo. Si viene algo y es para mejorar, bienvenido será. Ha venido Sául García que ha jugado tres partidos y nos ha dado un rendimiento óptimo. También ha venido Sasa Zdjelar que es un buen futbolista y de cada día entrena mejor y si ahora surge la posibilidad de traer alguno más que sea para mejorar.

- ¿Prevé la salida de algún futbolista?

- Si no sale alguno no puede venir ninguno, porque estamos entrenando con muchos jugadores. Lo digo por el volumen de la plantilla porque no podemos tener a veintiséis jugadores.

- ¿Óscar Díaz puede ser uno de los que salga?

- El futbolista que crea que pueda tener más minutos en otro sitio y no esté a gusto aquí, por mi parte tiene la puerta abierta.

- ¿Cául es el caso de Damià Sabater, a quién le ha salido mucha competencia en el centro del campo con la recuperación de Vallejo y la llegada de Zdjelar?

- Si Damià cree que tiene que jugar más minutos, que lo entiende perfectamente, y tiene la oportunidad de salir a algún sitio lo puede hacer. Yo lo que recomiendo a la gente joven y más a Damià a quien le tengo un aprecio especial, es que tienen que jugar, y es más importante jugar treinta y cinco partidos en Segunda B que cuatro ratos en Segunda A. Pero a partir del 31 de enero, el jugador que esté en el vestuario va a ser uno más para nosotros poder elegir, se quede quien se quede.

- Tras el partido contra el Reus se enfadó mucho porque alguno de sus jugadores resbalaron en el campo por utilizar tacos de goma en lugar de aluminio.

- No puede volver a ocurrir, Los jugadores ya tienen una notificación de mi parte que en caso de volver a resbalar tendrá que pagar una multa importante. No puede volver a ocurrir porque el otro día en Reus por un resbalón nos metieron un gol y por otro resbalón no metimos un gol.

- Llama la atención su apuesta por los jugadores del filial.

- Tengo mucha confianza en los jugadores del filial porque los conozco bien y porque están compitiendo en una categoría muy difícil. Tenemos un fútbol base donde se trabaja muy bien y si queremos que esos jóvenes futbolistas sigan trabajando con la ilusión de poder llegar al primer equipo tienen que ver que el entrenador del primer equipo les tiene la puerta abierta. Nuestra primera valoración es siempre pensando en los jugadores de la primera plantilla pero si intuimos y vemos que los del filial que subimos a entrenar con nosotros están mejor que los de la primera plantilla, adelante. Para mi gusto, la combinación de jugadores jóvenes y veteranos es el éxito. Futbolistas con ilusión y ganas de triunfar acompañados de gente veterana y experta es la combinación perfecta. Si la temporada que viene siguiera de entrenador me gustaría tener a cuatro jugadores del filial con nosotros.

- Pero su apuesta convencida por el filial también se podría interpretar como respuesta a una mala confección de la primera plantilla.

- No porque en el momento que estamos nosotros vemos que el rendimiento de algún jugador del filial está por encima del de jugadores del primer equipo, pero no tiene porque ser mejor jugador el del filial que el del primer equipo pero sí que está en un mejor momento físico o psicológico. No quiere decir eso que esté mal diseñada la primera plantilla.

- ¿Ha pensado en su renovación?

- Tengo contrato hasta el treinta de junio y estoy tranquilo, contento y orgulloso de volver a defender a este equipo que es mi vida y lo que tenga que ser ya llegará. No me preocupa nada más que ganar al Cádiz el domingo. Pero que nadie se preocupe que si me quieren aquí, me quedaré aquí toda la vida.

