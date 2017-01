"Los hermanos pobres" del Camino de la Vera Cruz 2017

Si piensa usted ser peregrino a Caravaca o está planeando hacer el camino este año... se habrá hecho esta pregunta: ¿tiene señalización el trazado completo del camino hasta la vera cruz de Caravaca?

A pesar de la intensa promoción que está haciendo el gobierno local y regional durante este inicio del año santo la respuesta es, según muchos senderistas, que "la señalización está pero no siempre es fácil seguir el camino en algunos puntos". Prepare paciencia y localice a algún vecino que le pueda ayudar a cruzar por los municipios que hemos bautizado "los hermanos pobres" del camino.

Pérez de Tudela

La última semana de 2016 numerosas máquinas y operarario se afanaban en colocar señalizaciones en poblaciones como Alguazas, las Torres de Cotillas o Albudeite. Son los tramos menos conocidos del trazado.

Pérez de Tudela

El gobierno regional asegura que ha marcado "todo el camino de Levante" (de Orihuela a Caravaca) y "que poco a poco se marcará el resto de senderos". Ahora mismo, el camino principal tiene cinco totem desde Orihuela a Caravaca, señalizando las 5 etapas, y cuatrocientos monolitos repartidos por los 118 kilómetros del trazado. Se han puesto también 70 placas en los establecimientos adheridos, comercios y hostales.

Pérez de Tudela

Sin embargo, en los municipios de la parte media del camino, la señalización no está o simplemente no permite seguir el recorrido de forma continua. Incluso en algunos casos es contradictoria con otras indicaciones que no están borradas. Todo esto genera confusión entre los peregrinos o deportistas que están haciendo el caminos estos primeros días del año.

Manuel Pérez de Tudela, senderista miembro del "club despacico que no llego" de Alguazas.

La señalización no está lista, falta por abrir una pasarela construida pero no inaugurada y no hay albergue

Muchos alguaceños se están conviertiendo en aliados de los pocos peregrinos que pasan despistados o desorientados estos días por la zona.

