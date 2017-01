Desvestir un santo...

Que las administraciones desarrollen políticas destinadas a facilitar a empresarios y emprendedores su actividad es una buena noticia en los tiempos que corren. Ventajas fiscales, oferta formativa o subvenciones siempre se nos presentan como soluciones encaminadas a fortalecer nuestro tejido empresarial. Pero ¿qué ocurre cuando las mismas administraciones no dimensionan las consecuencias de ofrecer los mismos servicios que alguna de estas empresas a bajo coste? Pues que se puede entrar en el terreno de la competencia desleal y en la contradicción de hacer más frágiles y vulnerables a aquellos empresarios en los que volcaste antes tus esfuerzos.

Esto es lo que ha pasado con una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia que a priori podría parecer una gran idea. Así, con la intención de facilitar la conciliación familiar y laboral, se anuncian distintas actividades para niños que se desarrollarán en el Centro Cultural Lecrác durante las vacaciones de Semana Santa y verano.

Sin duda el fin es muy loable. Pero hay otras formas de conseguir este propósito sin perjudicar a los profesionales de los centros infantiles y ludotecas.

Claro que debe existir oferta pública en distintos ámbitos demandados por los ciudadanos, pero ésta debe complementar a la privada, mejorarla en algunos casos por su mayor capacidad y por supuesto ser generadora de empleo, de lo contrario solo se estarán metiendo palos en muchas ruedas.

Y es que según cuentan los profesionales del sector al que nos referimos, el Ayuntamiento pidió su colaboración para aportar ideas con las que dinamizar el espacio infantil del Lecrác. Incluso se les planteó que se destinara a las actividades y servicios propios de una ludoteca con su ayuda. Una ayuda por cierto, no remunerada. Por supuesto que la idea se desestimó y en su lugar y para no entrar en conflicto, se optó por una biblioteca infantil, o al menos así lo ha explicado la concejal de cultura que defiende que las actividades que se ofrecerán allí serán solamente las vinculadas a la lectura. Aunque este punto no parece tan claro cuando también se anuncian en el mismo centro talleres de manualidades o dibujo a partir de los 4 años en los que no se requiere la presencia de los padres.

Tengo la sensación de que en demasiadas ocasiones, el Ayuntamiento pretende ofrecer servicios y organizar actividades de ocio a coste 0 pero a costa de los profesionales de la ciudad. Y eso no sólo es devaluar su trabajo sino también ser incongruentes y contradecirse en esa defensa tan férrea a nuestros empresarios que pretenden mostrar cada vez que anuncian medidas para impulsar el emprendimiento.

Hay otras opciones que pueden favorecer a todos, como contaba para la Cadena Ser hace unos días la responsable de una ludoteca de la capital, quien defendía algo tan sencillo como subvencionar, ya no a los centros infantiles, sino las plazas disponibles, con precios reducidos para aquellas familias que lo necesiten. Lo que toda la vida se ha llamado matar dos pájaros de un tiro: ayudar a la conciliación y al mismo tiempo apoyar el trabajo de quienes han apostado por un negocio en la ciudad.

Se trata simplemente de buscar soluciones, tener algo de voluntad y sobre todo escuchar. Entre otras cosas para que nos podamos creer aquello que siempre nos cuentan los políticos sobre lo importante que es la colaboración público-privada.

