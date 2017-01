Inspecció de Treball sanciona l’Hospital Sant Joan per no pagar les DPO’s

Inspecció del Treball ha donat la raó als treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus i ha interposat una sanció a l'equipament sanitari per incompliment del conveni laboral. Els sindicats havien denunciat que la direcció del centre no els havia pagat els suplements salarials, les conegudes com a DPO's, que encara hi havia pendents del 2015.

Segons ha pogut saber la Cadena SER, l'Hospital Sant Joan de Reus ja ha rebut el requeriment d'Inspecció del Treball pel qual es proposa una sanció pel presumpte incompliment del conveni laboral. La direcció del centre ja ha anunciat a aquesta emissora que recorrerà el cas. La presidenta del comitè d'empresa, Alícia Martín, ha assegurat que ‘entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre, l'hospital hauria d'haver acordat i fet efectiu el pagament del 50% restant dels objectius dels treballadors del 2015’. La representant del comitè ha destacat que ‘entenem que Inspecció de Treball ha vist com incomplien l’acord establert i han sancionat en conseqüència’.

Tot això, coincideix en una setmana en què, aquest dimecres, direcció i treballadors es van reunir amb la presència també de l'alcalde Carles Pellicer per valorar la situació econòmica de l'Hospital. Els treballadors van posar sobre la taula la preocupació sobre l'estat de les urgències aquests mesos de baixes temperatures. Serà a partir del febrer quan ambdues parts es posaran a negociar el nou conveni col·lectiu. Alícia Martín ha destacat que ‘durant la reunió vam demanar que el compromís de l’alcalde i de la direcció per vetllar pels nostres drets i més en la situació que ens trobem ara mateix’.

