Los accidentes de tráfico se cobraron 15 vidas en la provincia en 2016

España continúa siendo uno de los países del mundo con mejor seguridad vial, con 36 muertos por millón de habitantes, por debajo de la media de la Unión Europea y, en concreto, en toda Castilla y León.

En lo que se refiere a la provincia de Segovia, en el año 2016 se produjeron 14 accidentes con víctimas mortales, 13 de ellos en carretera y uno en vía urbana, que ocasionaron 15 muertos, de los cuales 14 en carretera y 1 en vía urbana.

En lo que se refiere a heridos, en los 1.664 accidentes registrados en todo el año, se produjeron 35 heridos graves (26 en carretera y 9 en vías urbanas) y 405 heridos leves (286 en carretera y 119 en vías urbanas). De los 1.664 accidentes, en 1.353 no hubo víctimas, de ellos 801 en carretera y 552 en vías urbanas.

Unas cifras provisionales y que se refieren únicamente a los accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas y victimas tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente.

En Castilla y León, durante el pasado año se produjeron 105 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron 124 personas y otras 49 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas. Estas cifras suponen descensos del 10,26% (-12) en accidentes mortales y -13,9% (-20) en el número de fallecidos.

Los factores que contribuyeron en víctimas morales, las distracciones, la velocidad inadecuada, no respetar las prioridades del paso, el cansancio o sueño, no respetar prioridad, no mantener intervalo de seguridad, irrumpir peatón en calzada o maniobras antirreglamentarias son los principales factores que aparecen en los accidentes mortales o graves en Castilla y León.

A fecha 24 de enero de 2017, en las carreteras de Castilla y León se han producido 4 accidentes mortales (-33,33%, 2 menos que en el mismo período de 2016), con el resultado de 4 personas fallecidas (-63,64%, 7 menos que en el mismo período de 2016), 2 heridos graves y 1 herido leve.

Por provincias Soria y Valladolid, junto con Salamanca, encabezan la mejoría respecto a sus cifras de accidentalidad de 2016. El descenso es igualmente destacable en Ávila, Burgos y Salamanca, tendencias que ya se estaban manifestando a lo largo de 2016.

