Canvis a la Duana per facilitar l'entrada d'obres d'art del museu Thyssen

El Govern modifica el Reglament d’aplicació de l’admissió temporal del Codi de Duana, per tal de facilitar l'instalació del museu Thyssen.

Quan arriben mercaderies a Andorra de forma definitiva, aquestes han de pagar un impost. Quan arriben mercaderies que són temporals, han de pagar una garantia que asseguri que tornaran a sortir. Dins d'aquest epígraf hi ha productes que no han de pagar aquesta garantia. El Govern ha modificat el reglament per introduir les obres d'art com a productes que no han de pagar aquesta garantia. Un fet que afectarà directament al museu Thyssen.

Una decisió aprovada al Consell de Ministres, i que segons ha explicat el portaveu de Govern, Jordi Cinca, afectarà a aquelles obres d'art que estaran al país de forma temporal per participar en exposicions públiques o privades, i que es consideren d’interès general. Aquestes han de reunir factors culturals, econòmics i turístics rellevants pel Principat.

