"Ya estoy harta"

Eva Romero es profesora en el Instituto Isidro de Arcenegui en Marchena (Sevilla). Llamó al padre de una alumna para comentarle que el comportamiento en clase de su hija dificultaba la convivencia y le hacía imposible enseñar. El padre le contestó que ella estaba allí para aguantar.

Tras colgar decidió compartir sus pensamientos como docente a sus compañeros en el claustro. Lo leyó y escribió porque quería que constase en acta.

"Yo no estoy aquí para aguantar, y utilizo las palabras textuales que un padre me dijo por teléfono cuando le llamé para que corrigiera la actitud de su hija, que no me dejaba hacer mi trabajo"

Eva Romero entiende que "los padres han cedido la educación a otras personas". Tienen también su parte de responsabilidad en la actitud con la que llegan sus hijos al aula. Intuye la profesora un exceso de proteccionismo. Educamos a nuestros hijos sin los valores del esfuerzo, del trabajo y los alejamos de cualquier problema para evitar "traumas".



La profesora en su escrito muestra su hartazgo por la mala educación de algunos de sus alumnos y añade la falta de consideración por el trabajo que ellos realizan.

Tras todo ello-reflexiona Eva-hay mucho más que una anécdota. "Hay una sociedad, que encumbra a seres que presumen de su ignorancia, que valora a un futbolista o a un ‘nini’ más que a una persona con estudios, respetuosa y educada".

La administración que regula su trabajo, es también responsable. Entre otras cosas porque "cambia las leyes y la normativa que rige en mi trabajo sin preguntarme qué opino y sin darme formación para hacer bien mi nuevo trabajo". En eso y en mucho más.

El trabajo de un profesor no es sólo dar clases en un aula. Lo es también preparar, escribir y corregir exámenes. Algunos intentan seguir formándose para, por ejemplo, trabajar con sus alumnos empleando las nuevas tecnologías y darle uso a la plataforma digital de su centro. Rellenan informes de faltas, redactan actas y una larga lista de tareas que la mayoría no conocemos. Dice Eva Romero que algunos compañeros se plantean pedir reducción de jornada, para aún cobrando menos, poder hacer bien su trabajo.

Eva Romero lleva diecinueve años como docente, le gusta la enseñanza y el trato con sus alumnos. Sabe que es parte importante de la sociedad, sabe en qué consiste su trabajo, y desde luego, no es aguantar la falta de respeto y educación de nadie.

Ama tanto su oficio que aún después de todo esto termina diciendo "voy a seguir luchando por mis alumnos".





