Miembros de ADICAE se manifiestan ante "la banca más empecinada"

Un grupo de unas 20 personas, afectadas por la cláusula suelo de sus hipotecas se han manifiestado esta mañana en Sevilla, "ante las sedes de los bancos más contumaces en aplicar el decreto ley del Gobierno". Han intentado entregar un escrito con sus reivindicaciones, pero no todos los bancos lo han aceptado.

Hemos hablado con la ténico de ADICAE Mª José Luque, quien avisa de que en las semanas sucesivas habrá concentraciones, manifestaciones y mesas informativas sobre este tema, para que nadie "firme lo que no debe". Este es el caso de Antonio, quien quiso requisar información de su banco sobre cuánto le debían por la cláusula suelo pero sólo se la daban si previamente firmaba los papeles que le presentaban: "Yo no voy a firmar nada hasta que no vaya con mi abogado".

Hay que recordar que el Gobierno aprobó el viernes pasado el sistema extrajudicial con el que los afectados por las cláusulas suelo abusivas pueden cobrar en efectivo todo lo que pagaron de más. Sin embargo esto es solo un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación de llegar a acuerdos. Será el banco el que decida si ofrece una compensación al cliente.

