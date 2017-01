Torrijos declara que no participó en el concurso ni dio instrucciones para favorecer a Sando

Antonio Rodrigo Torrijos, el exvicepresidente de Mercasevilla y exconcejal de Izquierda Unida, acusado por la supuesta venta ilegal de los terrenos de Mercasevilla a Sando, ha manifestado que no tuvo ninguna participación en la elaboración de las cláusulas del pliego que hicieron los técnicos contratados por Merca y que supuestamente beneficiaban a Sando, que ya poseía los derechos de superficie de las parcelas. "Yo no tenía ninguna participación para determinar las cláusulas o las fórmulas y "cuando se acuerda el concurso yo desaparezco" porque para mí esa era la opción que evitaba "el pelotazo" urbanístico.

¿Se dieron instrucciones a los técnicos?, ¿le indicó el director general la necesidad de que fuera Sando la adjudicataria para que siguiera pagando el alquiler del suelo?, ha preguntado el fiscal. "A mí nadie me dijo que la adjudicación fuera para Sando y no recuerdo que se dieran instrucciones a los técnicos. Yo no las di ni estuve presente. Me enteré de las cláusulas cuando se explicaron en los órganos de Merca pero no me las leí", ha reconocido.

También ha contado que nunca se planteó que en el pliego se introdujeran cláusulas sociales y ha manifestado que nadie le dijo que limitar al alza el precio de venta obedeciera a razones "de no especulación" con el suelo.

Torrijos ha insistido en que ni participó en el pliego ni en la valoración de las ofertas que concurrieron al concurso ni en la mesa de contratación. Tampoco recibió los diferentes borradores que existieron de ese pliego. Ni tiene constancia de que el pliego que se presentó a la Junta de Mercasevilla fuera diferente al que fue a la Comisión o al Pleno del Ayuntamiento.

El exconcejal recuerda que el pliego recibió el visto bueno legal del secretario municipal y del interventor del Ayuntamiento de Sevilla. "A mí me parecía todo normal y legal", ha contestado.

Por dos veces ha señalado "que los designios de los empresarios son inexcrutables" para explicar por qué NOGA ofreció por el suelo 50 millones de euros más que Sando, sabiendo que así podía quedar fuera del concurso por esa cláusula que penalizaba a quien quisiera pagar mucho más de 106 millones de euros por el suelo de Merca, que salía a venta en el concurso público investigado.

Comentarios