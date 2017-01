Mandi ya está aquí

El Betis podrá contar el domingo frente al Barcelona hasta con tres futbolistas nuevos respecto al último partido. Y es que, además de los fichajes de Rubén Pardo y Ali Tosca, Víctor Sánchez del Amo dispone desde hoy de otro jugador más: Aissa Mandi.

El central argelino jugó su último partido en la Copa de África el pasado lunes, no habiendo ganado ni un sólo partido y cayendo eliminada su selección de la competición. El miércoles llegó a Sevilla y ayer realizó su primer entrenamiento con el equipo tras el torneo africano. Mandi jugó su último partido con el Betis el 21 de diciembre en A Coruña, cuando el equipo cayó eliminado de la Copa del Rey.

Si el Betis va a poder contar hasta con cinco centrales ante el Barça -Pezzella, Bruno, Donk, Mandi y Tosca-, no ocurre lo mismo con los centrocampistas ya que Jonas Martin, con una sobrecarga, no se ha ejercitado en la sesión del jueves, al igual que Cejudo, con un golpe en el peroné; y Joaquín y Felipe siguen trabajando al margen, por lo que el debut de Rubén Pardo -como titular o no- parece claro.

