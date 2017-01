Se mantiene la huelga en 32 comedores escolares para la próxima semana

La reunión celebrada en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) entre Aramark S.L. y los representantes de las plantillas de los 32 comedores escolares que gestiona en la provincia de Sevilla ha acabado sin acuerdo, con lo que sigue adelante la convocatoria de huelga promovida para la próxima semana, a cuenta de las nóminas impagadas que arrastran los trabajadores. La huelga será los días 30 y 31 de enero; y los días 1 y 2 de febrero.

Carmen Ortiz, responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO de Andalucía, ha asegurado en declaraciones a Radio Sevilla que la situación es insostenible para muchos de ellos y que no les queda más remedio que secundar la huelga. Una protesta en 32 comedores que afectará a 3.200 menores. Desde el sindicato no descartan ampliar esta protesta si la empresa no se hace cargo del pago de nóminas atrasadas.

