Uno de cada tres ciudadanos considera que la justicia no trata a los ciudadanos como el resto de pilares del estado de bienestar

El 94% de los ciudadanos considera que la justicia funciona mal y también es unánime el sentir sobre la lentitud de la justicia o sobre que no se entienden sus resoluciones. Son algunas de las principales conclusiones de una encuesta elaborada por la Universitat de València, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de las dos principales asociaciones de consumidores (UCE y AVACU), encargada por la Audiencia Provincial de Valencia, y que pretende ser ahora el punto de partida para acercar la justicia al ciudadano.

Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia, también ha destacado que hay coincidencia entre ciudadanos y todos los operadores de la justicia: faltan medios humanos y materiales. Debería adaptarse a las nuevas tecnologías. De Rosa ha anunciado que los datos de esta encuesta los remitirán al gobierno valenciano, al nacional y al Consejo General del Poder Judicial... que toca ahora hacer autocrítica y analizar los datos, a través de jornadas con profesionales y ciudadanos en general, y que el primer paso debe ser que el ciudadano entienda y defienda la justicia como servicio público, como hace con la sanidad y la educación.

La encuesta se ha realizado a partir de la experiencia personal de los encuestados que coinciden en que los juzgados deberían abrir por la tarde, incluso los sábados por la mañana. En ese sentido, de Rosa ha explicado que esa propuesta y todas las demás incluidas en la encuesta serán trasladadas pero ha puntualizado: existe un servicio de justicia 24 horas que los encuestados olvidan o parecen desconocer.

De la encuesta se desprenden también otros datos que dan muestra del nivel de alejamiento de la administración de justicia de la ciudadanía: más de la mitad de los encuestados cree que no existe teléfono de información en los juzgados; un 28% opina que los juzgados no son accesibles para personas con discapacidad; el 60% de los encuestados cuando fueron citados por la justicia no fueron atendidos en la hora prevista, la mitad de ellos no tuvo lugar para acomodarse durante el retraso y un 82% no recibió explicación alguna de ese retraso.

La encuesta concluye que "de manera casi unánime, en torno al 95% de los ciudadanos piensan: que la justicia no funciona bien, que hay que promover la mediación como alternativa a la vía judicial y que el gobierno debería destinar más recursos a la administración de justicia".

