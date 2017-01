Equipo de gala en Las Palmas

Voro podría alinear el lunes contra la UD Las Palmas al que ahora mismo sería su once de gala. No lo pudo hacer en Pamplona porque Gayà y Garay estaban lesionados y Nani entre algodones; no lo pudo hacer contra el Espanyol porque, aunque estos tres ya estuvieron disponibles, se cayó Mangala por sanción; y no lo pudo hacer en Villarreal porque Montoya se quedó fuera a última hora por unas molestias musculares.

Pero ahora parece que sí. En el entrenamiento de este jueves ya se han incorporado al trabajo el propio Montoya, con lo que ya ha dejado atrás esas referidas molestias, y también ha completado toda la sesión Nani, dentro de esa planificación específica de dosificarle las cargas de trabajo que lleva arrastrando desde hace ya unas semanas.

Así pues, y teniendo en cuenta las bajas acumuladas de Abdennour, en los cuartos de final de la Copa del África; Rodrigo, por su fractura de tobillo; y Siqueira, por sus eternas molestias también de tobillo; Voro podría jugar con los once futbolistas que mejor rendimiento están dando recientemente. Así pues, salvo sorpresa en los días que faltan para el partido, el once será el formado por Alves en la puerta; Montoya, Garay, Mangala y Gayà en defensa; Enzo Pérez, Carlos Soler y Parejo en el centro del campo; Nani, Munir y Mina en la delantera.

Comentarios