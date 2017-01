Y ahora más dudas...

Auténtico mazazo para los 1.600 extrabajadores de RTVV. No podrán ser readmitidos porque la sentencia de la Audiencia Nacional avala el ERE y estima que no hay sucesión de empresas con el nuevo ente. Dicho esto, y confirmado que este expediente de regulación de empleo, según la ley, era la única salida a un proyecto agotado, con plantilla sobredimiensionada y con una gravísima situación económica, llegan las valoraciones. Y algunas, de verdad, sonrojan a cualquiera. El PP, por un lado, sacando pecho ahora "alegando que hicieron lo que debían" cuando fueron los culpables de cargarse el ente, y por otro lado el actual gobierno, con Compromís y PSPV, que ganó votos con esto y ahora no sabe, de momento, cumplir lo que había prometido en campaña. ¿ Ahora qué ? Sin duda, una sentencia, que sitúa de nuevo las fichas en el tablero para seguir avanzando. Aunque con muchas dudas...

