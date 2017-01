El castellano es tan rico y polivalente, que diría Torrecilla, que el doble sentido, los juegos de palabras y las entonaciones marcan una maravillosa diferencia con otras lenguas. Y es que, por ejemplo, una misma frase puede tener diferente significado e intencionalidad cambiando simplemente la entonación. Pasa con algo tan español como los insultos; pero también con expresiones que se han escuchado muchas veces en la orilla del Lagares. Aquel “señores, que somos el Celta” que tantas veces sonó para justificar aquellos partidos en los que el equipo no era capaz de plantarle cara a los grandes; para dar por bueno un mal resultado en el Bernabéu o en el Camp Nou que, en algunas ocasiones, incluso se convertía en campo de pruebas de sistemas o de jugadores menos habituales. Era esa expresión de "Señores, que somos el Celta" una claudicación de las probabilidades, aunque mínimas, de intentar hacer algo grande; una reafirmación del pensamiento de que nuestra liga tenía que ser otra y que esa no era nuestra guerra porque estábamos en desigualdad de condiciones; era un termómetro de la ambición del equipo. Era un virus que contagiaba a buena parte de la afición que se resignaba.

Contaba siempre Alexander Mostovoi que, recién llagado a Vigo, eran frecuentes sus enganchadas con los compañeros de vestuario porque no entendía porqué descontaban los partidos contra los grandes. En los últimos tiempos habíamos vuelto al mismo mensaje, producto de un equipo modesto que volvía a asomar la cabeza en Primera División. Berizzo aplica el “Señores, que somos el Celta” pero acompañado de exclamaciones. El Toto fue jugador de este equipo y estuvo en las gestas europeas. Él sabía lo que era ganar títulos con Newell´s, Atlas o River y aportó esa ambición al Celta. Como entrenador siguió marcando a sus jugadores el mensaje de “¡Senores, que SOMOS el Celta!” y el aspecto motivacional ha sido clave. Berizzo marcó, en su primer año, aquel histórico partido del Camp Nou en su calendario.

Él mismo como jugador no había sido capaz de ganar en el Camp Nou y sabía de la importancia de romper una racha de 73 años. Hizo una concentración estilo Copa Libertadores de día y medio en Barcelona para aislar a los jugadores. Marcó todas las pautas aprendidas del bielsismo y aplicadas en O ´Higgins de Rancagua. El Celta fue capaz de vencer al Barcelona en su casa y eso también fue un punto de inflexión. Después vendrían otras victorias en el estadio de Riazor ante el eterno rival, ganar en el Calderón o en el Bernabéu. Berizzo puede presumir de ser uno de los pocos entrenadores que le ha podido ganar 3 partidos al Barcelona en 3 temporadas y dos de ellos marcándole 4 goles.

El ¡Señores, que somos el Celta! siempre va acompañado de atrevimiento y ambición sin perder los orígenes de un club humilde, discreto y que compite en desigualdad de condiciones. En desigualdad de condiciones económicas, de jugadores, de plantilla, pero no en ambición, fútbol, ganas o ilusión. Se quejaba el Madrid de las siete bajas que tenía en Balaídos sin contar que su rival tenía 4: su portero titular, su segundo jugador más determinante (Orellana); su segundo fichaje más caro (Beauvue) y su referencia en el centro del campo (Tucu Hernández). Mientras en Madrid se armaba un discurso que sonaba a excusa, el Toto no habló nunca de bajas y si de equipo. Suplir a jugadores como el Tucu, Orellana, Beauvue no es fácil. Pero nunca servirá como excusa para el entrenador argentino. Se limita a decir: “otros compañeros los reemplazarán”.

El Toto recuerda a aquel general prusiano que en las negociaciones de tregua con un general napoleónico escuchaba atónito como el francés se quejaba y decía: “Mis bajas son más numerosas que las suyas”. A lo que el enemigo, mezcla de ironía y realidad, contestó con rotundidad: “Pero su ejército no es comparable ni en número, ni en organización, ni en armas con el mío”. Resultaría hasta irónico que el banquero se quejase al empleado de banca de lo cara que está la luz. Esto pasó ayer en Balaídos. Pero el Celta no cambió su discurso. Ni las bajas, ni los problemas como Orellana, ni el rival tan potente que había enfrente; lo importante era creer y sus jugadores creyeron. Otra cosa es conseguir el objetivo porque el rival también juega y el Real Madrid es, a día de hoy, el mejor equipo del Mundo.

Y llega el descuento de rachas históricas. El Celta volvió a Europa 10 años después; volvió a semifinales 15 años después; ganó en el Bernabéu 10 años después y, 91 años después, se metió dos años seguidos en semifinales de Copa. Sin hacer mucho ruido, sin llamar demasiado la atención, sin tener el reconocimiento que sí tiene en el resto del fútbol español y europeo. El Toto Berizzo está haciendo historia en el Celta. Él soñó con el título que no consiguió en Sevilla. Todavía circula esa foto del Toto llorando, con la medalla de subcampeón, abrazado por el incansable asistente de jugadores Eugenio González. Berizzo quiere convertir esas lágrimas de La Cartuja en sonrisas en el Calderón. El reto es complicadísimo; difícil. Pero lo mismo dijeron en Rancagua y pudo levantar dos Copas. Como diría el Toto: Señores, que SOMOS el Celta.

