¿Por dónde pasó el Camino de Santiago portugués por la costa en Vigo?

El Partido Popular llevará este viernes al pleno provincial una moción sobre el plan estratégico de la Diputación en materia de Turismo tras la presentación de Fitur llevada a cabo la pasada semana en Madrid, cuyo proyecto estrella fue el Camino Portugués por la Costa y en el que el gobierno provincial está centrando buena parte de sus esfuerzos. Sin embargo, se preguntan los populares, porqué el gobierno local de Vigo no tiene el mismo interés en el camino facilitando a la Xunta su ruta para que puedan señalizarla. Una rueda de prensa que el PP hacía en la viguesa Plaza de Compostela, por donde, aseguran, pasa el Camino de Santiago por la costa que afecta a Vigo. Sin embargo, desde el gobierno municipal, el alcalde Abel Caballero ha pedido a la Xunta de Galicia que se informe bien, porque en donde instalaron el mojón simbólico de ayer ni siquiera había tierra hace 200 años. Se refiere Caballero al acto público llevado a cabo desde el gobierno autonómico por el que se presentó el mojón del Camino por la Costa que se situó de manera simbólica a las puertas del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo, una de las zonas de la ciudad que, efectivamente. se ganaron al mar con rellenos terrestres.

Sin embargo, el tema no es menor y el Concello de Vigo, sea como sea, tiene por delante un trabajo que no va a resultar nada sencillo, y es la determinación de aclarar por dónde tiene que discurri el Camino en suelo vigués. Y es que lo que se debate no es solamente la ubicación de unos cuantos mojones indicando la senda del camino, sino que la declaración de una Ruta Jacobea puede tener consecuencias de otro tipo al pasar a tratarse de un ámbito protegido patrimonialmente, lo cual podría incluso llegar a afectar a los propietarios de fincas, casas, edificios o terrenos que se encuentren en estas vías y que habría que analizar la situación en la que quedarían. Por otra parte, tampoco es un trabajo sencillo, teniendo en cuenta que la orografía de Vigo ha cambiado de manera más que sustancial en los últimos años, lo cual hace muy difícil determinar la ruta exacta que seguiría, o mejor dicho, que seguirá, la ruta en la actualidad.

Inversión en turismo

Los populares quieren saber también si se sigue manteniendo la línea de trabajo del gobierno anterior en cuanto a la marca Rías Baixas ya que, aseguran, con menos fondos ellos consiguieron una mayor difusión de la marca.

Desde el gobierno provincial aseguran que los frutos de sus políticas en materia de turismo se reflejan en los extraordinarios datos de ocupación hotelera de 2016 y acusan a los populares de graves irregularidades en la gestión de los fondos en materia de turismo durante el tiempo en el que estuvieron al frente del gobierno provincial.

