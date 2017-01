Cabrera: "O vamos todos al mismo lado o no vamos"

El Real Zaragoza volverá a jugar el domingo en la Romareda buscando una victoria que empieza a ser imprescindible.

El último encuentro disputado por el equipo aragonés en el viejo estadio fue el pasado 8 de enero. Entonces el conjunto blanquillo y su afición afrontaba el partido con el Girona con el objetivo de ganar para recortar la distancia con el ascenso directo pero el equipo catalán se llevó un botín que el real Zaragoza no pudo recuperar ni en Tenerife ni en Murcia, cayendo a la décimo cuarta posición a 5 puntos de la zona de playoff y diciendo prácticamente adiós a la lucha por los dos primeros puestos.

Aun así cuerpo técnico y plantilla no arrojan la toalla apelando a que todavía quedan 60 puntos por disputar. "Ahora mismo, nuestro primer y único objetivo es ganar este domingo y el objetivo claro es entrar en el playoff que lo tenemos a unos partidos y hay que enganchar una buena racha. Tenemos que pensar en positivo. Nosotros sólo pensamos que cuando llegue la jornada 42 estar ahí arriba", manifestó Leandro Cabrera en sala de prensa.

El defensor uruguayo, uno de los veteranos en la plantilla y con mas peso en el vestuario tomó el testigo de Cani al señalar que "la gente es consciente que o vamos todos al mismo lado o no vamos. Yo me espero una Romareda que apoye al equipo porque si no nos apoyan ellos no nos va a apoyar nadie".

Mirando de lleno al próximo partido y al próximo rival, Cabrera afirmó que el Lugo es el equipo "que mejor trata el balón y mas complicado se lo pone a los rivales. Es un partido complicado pero por suerte jugamos en la Romareda y vamos a intentar meterle bastante caña".

El uruguayo volvió a mostrarse abierto a poder jugar en el lateral izquierdo si el entrenador lo necesita.

