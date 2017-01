La Tarjeta Ciudadana gana el premio Green Digital Charter

El objetivo del premio Green DIgital Charter es poner en valor el uso de las nuevas tecnologías para hacer frente al cambio climático. El premio lo ha obtenido la tarjeta ciudadana de Zaragoza, que engloba 16 servicios públicos de la ciudad, tras imponerse a los proyectos de otras capitales europeas.

"Sirve como tarjeta de identificación en servicios, como las bibliotecas, y como tarjeta de monedero en el transporte público", ha explicado la concejala de participación, Elena Giner.

La concejala de participación ha explicado en Hoy por Hoy Zaragoza algunas de las razones por las que han recibido el premio."Una de las grandes potencialidades de la tarjeta es la lucha contra el cambio climático, pero tiene otras cosas como el taxi accesible o las bonificaciones".

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza quieren impulsar también una tarjeta anónima para que las personas que no estén empadronadas en la ciudad puedan disfrutar del servicio. Además, están intentando subsanar algunos problemas de bloqueos tecnlógicos con una nueva plataforma.

La tarjeta ciudadana competía con otras dos ideas muy importantes: la propuesta "Better Reykjavik and My Neighbourhood", de Reykjavik y el proyecto “Traffic Lights hotline", que ha presentado Utrecht. El acto que ha tenido lugar en Bruselas, en el marco de la Conferencia “Cities in Transition y es una iniciativa de la red europea Eurocities, con el respaldo de la Comisión Europea.

Comentarios