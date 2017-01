El Ayuntamiento de Zaragoza le pasa la pelota a las Cortes

La plaza del Pilar mira hacia las Cortes de Aragón, tras dar luz verde al proyecto de presupuestos municipales con el acuerdo de la izquierda. Ahora estos mismos grupos, CHA y PSOE, cargan contra Podemos para que tome nota y desbloquee la situación. Lo decían en el espacio Plaza Pública de Radio Zaragoza.

"Zaragoza necesitaba como todas las ciudades del mundo un presupuesto y ya lo tiene. Tenía que ser lo más justo, bueno y sostenible posible. Aunque no es el presupuesto ideal para nadie, cumple esas premisas", ha reconocido el consejero Fernando Rivarés.

Aunque el convencimiento del portavoz socialista, Javier Trivez, flaqueaba: "Yo tengo muchas ganas de que llegue el lunes porque aún no lo hemos aprobado y ya estoy escuchando cosas que me chirrían. Quiero que llegue el día ya para que lo aprobemos".

Las palabras más duras han sido, sin duda, las de Carmelo Asensio de CHA a Pablo Echenique de Podemos. Recordemos que CHA y PSOE son socios de gobierno en la DGA. "No estaría de más que Podemos tome note de lo que ha pasado aquí porque Chunta Aragonesista no cree en los vasos comunicantes. No ibamos a decir que no a la posibilidad de negociar el presupuesto municipal porque haya una cuadrilla de irresponsables en las Cortes que no quieran negociar el presupuesto de Aragón", ha asegurado Asensio.

Por eso, Trívez ha añadido: "No hay mayor expresión de una voluntad de no llegar a acuerdo que solicitar que se ponga encima de la mesa un proyecto de la mesa para discutir porque saben que se limitan las posibilidades. Lo que está haciendo Podemos es contradictorio a lo que hizo el Partido Socialista en el Ayuntamiento".

