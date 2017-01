Tana: “Se le da más importancia a un error puntual que al día a día del fútbol"

Muchos pensaron que el canterano Tanausú Domínguez era uno de los señalados por Quique Setién por los actos de indisciplina ocurridos en Madrid durante la estancia del equipo grancanario semanas atrás, explicando el mediapunta que para él el problema es “que cuando se dice lo que dijo el míster en rueda de prensa y no se da nombres, la gente tiende a pensar lo que quiere. Parece ser que saben lo que pasó y saben que yo estaba allí y decidieron meterme en el fregado; me toca aceptarlo".

Aunque no le deja claro, es evidente que le molestaron las palabras de su entrenador puesto que a su entender "eso se habla en el vestuario; si me pareció bien o mal es algo que diré a él y a mis compañeros”, razonó. Cree que “si en algo se equivocó fue en soltarlo una semana después de lo sucedido o antes de un partido” porque “podía afectar al equipo”. Le “di mi opinión, que es lo que me gusta y es cómo lo prefiero, pero lo que más me duele es que se centre más atención en esas cosas; se le da más importancia a un error puntual que al día a día del fútbol", se defendió.

En el entrenamiento del pasado lunes recibieron la visita del presidente porque “después de lo que había pasado era normal que fuera a hablarnos. Yo sé lo que vivo en el momento y no creo que fuera para tanto; yo le quito hierro al asunto. Hay que pensar en entrenar, en la Liga y en seguir mejorando para alcanzar el objetivo", suavizó.

Recordó que en Segunda “también hubo momentos malos cuando el equipo iba mal. Esto es fútbol, pero lo importante es que el equipo está muy bien y tenemos muchos puntos para empezar la segunda vuelta; queremos seguir así".

En lo meramente personal reconoció que lo que tiene son “ganas de entrenar y volver a demostrarle al míster que estoy preparado; quiero estar en la titularidad. Si él lo decide, daré todo el lunes para revertir lo que pasó el otro día y cambiar la opinión de la gente". A pesar de ello estima que en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid “hice un gran partido y, dentro de lo que fue el partido, creo que también estuve bien ante el Barcelona. No creo que esté en un mal momento a pesar de no poder salir de inicio porque lo que pasa es que me ha tocado jugar menos".

