Romero: "Nosotros también tuvimos fallos arbitrales en Madrid"

Los fallos arbitrales crean malestar en los clubes a los que les toca en contra, y los protagonistas claman al cielo por llevar al traste el trabajo realizado. Esta semana tanto Osasuna como Málaga se han quejado por las últimas actuaciones de los colegiados. Los navarros han protestado mucho, pero el entrenador blanquiazul, Romero, les recuerda que también perjudicaron al Málaga en el Bernabéu y tiene la tranquilidad que el ábritro del partido, De Burgos Bengoechea, lo hará bien en un partido complicado. "El total respeto que se merece Osasuna, como todos los equipos y el reclamo hay que atenderlo como a todos En esta Liga todos somos y debemos ser iguales. Va a ser un partido igualado. Lo que busca Osasuna es que sea igualado y que no haya ninguna diferencia. Y por nuestra parte, la tranquilidad es que el árbitro estará a la altura que debe estar. Nosotros hemos tenido algunos fallos el fin de semana ante el Real Madrid que no se nos ha pitado un gol en fuera de juego. Está bien aceptar las quejas y al final los dos equipos en el campo serán parejos".

Sobre la convocatoria, el entrenador se lleva a 20 futbolistas y deja fuera al canterano Luis Muñoz. "Nos llevamos a 20 chicos y tiene las mismas opciones que el resto, Ha demostrado una buena actitud y tiene posibilidades de estar entre los 18. La misma responsabilidad la tienen todos. Luis Muñoz era el ideal para el partido contra el Real Madrid, con Martín (Demichelis) de suplente y la misma responsabilidad la tienen todos. Al final hay que intentar afinar al máximo y de no equivocarnos porque no tenemos tiempo de equivocarnos. Charles ha entrado porque está para jugar. Keko, que también venía de la lesión, está para jugar. Hay que afinar para no fallar en un campo que va a ser muy complicado".

El Osasuna ha cambiado con la llegada del nuevo entrenador, Vasiljevic, y así lo manifiesta Romero. "Se le ve totalmente diferente. Un equipo que quiere ganar y que está compitiendo. Intenta hacer un fútbol directo, jugando en tu campo apoyándose en la afición que aprieta demasiado. Somos dos equipos necesitados de puntos, de ganar. No nos encontraremos un equipo tranquilo sino un rival que saldrá a morder. Hay que tener tranquilidad cuando un equipo rival se juega mucho. Tienes que salir a morder como van a salir ellos".

