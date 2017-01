La Copa de España de Triatlón de Invierno, en Vinuesa

El Punto de Nieve de Santa Inés en Vinuesa presenta en estos momentos unas condiciones perfectas de nieve para la práctica del triatlón blanco o Triatlón de Invierno de Vinuesa con algo más de 40 centímetros de nieve en polvo. Además, las previsiones climatológicas para esta semana implican varias jornadas de precipitaciones y ausencia de las mismas para el domingo 29 de enero, fecha de celebración de la competición. Por este motivo, la organización invita a todos los amantes de este deporte a participar en una cita cuya disputa planteaba ciertas dudas hace unas semanas.

No obstante las inscripciones están disponibles hasta este jueves 26 de enero en la página web de la Federación de Triatlón de Castilla y León: www.triatloncastillayleon.com. De momento hay 70 deportistas inscritos a pesar de que las malas previsiones de semanas precedentes propiciaron que muchos especialistas no se atrevieran a planificar su viaje. No obstante, en las últimas horas la acogida de la cita ha sido muy importante para alcanzar el medio centenar de triatletas. Cabe destacar que a nivel de reglamentación, incluso aunque se dieran las peores circunstancias y no se pudiera competir en nieve, algo escasamente probable dadas las situación actual y los pronósticos, está contemplado la disputa de la cita en formato duatlón, tal y como por ejemplo se hizo el año pasado cuando la falta de manto blanco obligó a la suspensión de la Copa de Europa visontina.

Cabe tener en cuenta que la competición que comenzará este domingo a las 12.30 horas en Vinuesa es una parada de la Copa de España Trangoworld de Triatlón de Invierno de la Federación Española de Triatlón (FETRI) que cuenta con importantes premios en metálico. La cita soriana será la primera de las cuatro sedes más representativas de esta emocionante modalidad que consiste, en el caso del domingo, en un primer sector de 6 kilómetros de carrera a pie, un parcial de 17 kilómetros de bicicleta con ascenso de Vinuesa al Punto de Nieve de Santa Inés, para por último, realizar ocho kilómetros de esquí de fondo en una cita tremendamente atractiva para el espectador.

Paradas coperas

Dos semanas después, la Copa de España se desplazará a la provincia de Huesca, donde el municipio de Ansó recibirá la segunda etapa el 12 de febrero. La siguiente escala recaerá en una de sedes más singulares del triatlón de invierno. Reinosa (Cantabria), uno de los grandes emblemas del ‘triatlón blanco’, albergará el Campeonato de España de Triatlón de Invierno, junto con la tercera ronda del circuito. Cabe mencionar que la demora en la llegada de nieve a la Península ha supuesto una modificación en la fecha inicial trasladando la celebración de la cita al próximo 18 de febrero. Entrados en marzo, Navarra pondrá el broche final a una impresionante edición 2017 de la Copa de España Trangoworld de Triatlón de Invierno. De esta forma, el Valle del Roncal acogerá la última ronda el día 12 del mes.

Todo ello con un aliado de lujo, ya que en 2017 el circuito volverá a contar con Trangoworld como patrocinador oficial. Una marca de primer nivel que cuenta con una dilatada trayectoria en el sector de deportes de montaña y diversas actividades deportivas desde sus inicios en 1928. Trangoworld está especializada en la confección de ropa y material deportivo de primera categoría y cuenta con amplias y variadas líneas de productos deportivos. http://www.rockthesport.com/evento/triatlonvinuesa2017

