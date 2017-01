Reusencs al cor d’Europa

“El 80% de la tot la legislació que s’aprova a nivell estatal i Catalunya ve marcat per la Unió Europea” Alberto Bondesio, reusenc que és assessor polític del Secretari General dels Socialistes Europeus. Al Parlament Europeu a Ginebra.

El dia a dia d’Alberto passa per coordinar els partits socialistes europeus. “Coordinem els posicionaments i acords socialistes a nivell europeu”. Una feina en la que ha d’estar en contacte permanent amb 33 partits socialistes dels 28 estats membres de la unió europea.

Pepo Escoda treballa a la Inter “Angency Santding Comitee” de les Nacions Unides, Comitè permanent d’Interagències. Un secretaria dins de la OTSA, que coordina les agencies de la ONU que tenen a veure amb afers humanitaris. “Recopilem informació i la coordinació” per a persones Sèniors de nivell top que es troben 2 o 4 vegades a l’any depenent de les crisis humanitàries que es produeixin al món. Escoda troba que aquesta vessant d’OTSA és interessant i creu que ha sigut una sort haver acabat aquí.

Expliquen que l’Anglès és la llengua de totes les llengües en una ciutat en la que Bondesio diu que “com que hi ha molta gent de tot el món fa que sigui molt mes fàcil integrar-te i conèixer gent nova de minut zero”. Hi ha persones amb les mateixes expectatives però reconeix que és prou fàcil.

Arrels

“No sabem si tornarem o ens quedarem, això mai se sap, la majoria dels meus amics són a Reus, però sí que puc dir que he arrelat” diu Bondesio. El caràcter mediterrani ajuda a l’hora d’arrelar i conèixer gent . “Tinc la meva petita família Belga“. Escoda apunta en direcció contrària al seu nou país, “a Bèlgica tenia la meva petita família, aquí és més difícil” perquè pel que explica és “com unes colònies d’estiu” on la gent arriba i marxa.

Com ens veuen des de fora?

Ambdós ens han parlat de la visió que es té de Catalunya. “Es residual, perquè hi ha temes que espanten més, com és el cas dels Estats Units” argumenta en Pepo, d’aquí que larealitat de Catalunya es relativitza molt en la distància. Ara bé, “la percepció de Catalunya és molt positiva” diu Bondesio. Hi ha gent que pregunta com està la qüestió de l’atur, “com pot ser que tenint un clima i un menjar tant fort positivament parlant, no entenen que hagin hagut de marxar fora”. La resposta?: “No tenim les mateixes oportunitat com en un país que visc ara”.

