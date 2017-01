Rehabilitaron sus casas y ahora usan un 70% menos de energía

Un 70% de ahorro energético y un 85% menos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Son los contundentes datos de mejora en el eficiencia energética de tres portales de la calle Laguardia, en el barrio de Zaramaga, que hace un año se sometieron a una profunda intervención con la que se consiguió, además de más confort para sus residentes, que el edificio subiera de calificación energética, pasando de un E a un A.

“Un edificio sin rehabilitar vendría a consumir 180 Kwh/m2 año; una vez rehabilitado el consumo medio está cercano a 40”, nos cuenta Imanol Ruiz de Vergara, técnico del área térmica del laboratorio de control de calidad en la edificación del Gobierno Vasco que se encarga de monitorizar estas viviendas para saber si las mejoras implementadas dan sus frutos. La reducción de consumo energético es, por lo tanto, de un 70% de media.

Sin embargo la intervención no ha satisfecho a los vecinos. De hecho no han pagado todavía los honorarios a los arquitectos Ramón Ruiz Cuevas e Ismael Villar porque no aprueban cómo se ha rematado la obra.

Francisco es uno de los vecinos. Está contento con la reforma y con su nueva terraza, pero hay cuestiones de la casa que no le convencen: un escape de calor en el salón, el remate de una pared. “Yo me he tenido que gastar un dineral en arreglar los desperfectos, por ejemplo, esta pared”, nos cuenta Francisco señalando una pared del salón en la que se notan rugosidades en el acabado.

Los arquitectos han llevado el asunto a los tribunales. “Son detalles, de remates, de acabados que se podían haber acabado mejor” apunta Ismael Villar, uno de los arquitectos de una manera indirecta señala a la constructora como responsable de los problemas.

