El Algeciras CF se hace con el defensa central José Mari

El Algeciras Club de Fútbol anunció este jueves su última incorporación en este mercado de fichajes con el defensa central José Mari Cruz procedente del Atlético Antoniano. El jugador, de 27 años de edad, se ejercitó con sus nuevos compañeros y podría entrar en la convocatoria para el partido de este domingo ante el San Roque de Lepe.

El zaguero, en declaraciones a SER Deportivos Campo de Gibraltar, señaló que el fichaje no ha sido fácil. "Tengo mucho apego a mi club, el Antoniano, con quién coordinaba la cantera además de jugar y no ha sido fácil, pero el presidente y los compañeros me han ayudado en esta decisión" afirmaba José Mari que llega a un Algeciras con ganas de "mejorar" y de ayudar al equipo en su lucha por la fase de ascenso.

La "experiencia" es la palabra clave que menciona el jugador de Lebrija que la pasada semana jugó los 90 minutos con su anterior equipo, precisamente ante los albirrojos. 22 comparecencias de titular avalan esta temporada al defensor que ve a un equipo con "muchas ganas" por conseguir los objetivos.

