El Defensor del Pueblo preocupado por el barrio de Los Pastores

El defensor del Pueblo Andaluz iniciaba recientemente una actuación de oficio tras conocer, a través de los medios de comunicación, que un barrio de Algeciras, Los Pastores, y su asociación vecinal, incidían en que "sufren un gran déficit en materia de limpieza y en reposición del mobiliario urbano, y han contabilizado más de 300 días sin un barrendero. El colectivo ha lamentado la falta de interés mostrada por el Ayuntamiento de Algeciras del que no ha recibido respuesta alguna a su demandas".

Las denuncias recogen la falta de limpieza en el barrio, contenedores rotos y vertidos incontrolados de basura. Los vecinos han criticado esta mañana "la basura que aflora por el acerado, una imagen que comienza a ser habitual y hace que la barriada cada vez esté más sucia", nos comenta Gabriel Chaves, directivo de la Asociación de Vecino La Unión.

Estado de uno de los contenedores del barrio de Los Pastores. / Gloria Masallá

Los vecinos seguían denunciando las carencias en el mantenimiento normal del barrio y recordaban "el nulo mantenimiento del acerado, unido a un alumbrado público anticuado y desatendido". Una vecina de las viviendas del Padre Flores recordaba que "en tiempos de Patricio (ex-alcalde de Algeciras) se me cayó el techo, me pusieron la escayola, una capa de cemento y ya está. Las casas están muy deterioradas. Yo comprendo que pertenecen al al obispado pero el ayuntamiento nos tiene abandonados".

El delegado de urbanismo Diego González de la Torre, pasó por nuestro programa y ofreció algunas respuestas a lo demandado por los ciudadanos. "Son viviendas del obispado que no pertenecen ni al Ayuntamiento de Algeciras ni a la Junta de Andalucía. El obispado quiere que la adminbistración andaluza asuma las viviendas, que es quién tiene competencias en la materia. Nosotros no podemos intervenir".

Sobre las denuncias de abandono del barrio González de la Torre ñadía "nosotros estamos actuando con las posibilidades que tiene el ayuntamiento. Hemos asfaltado algunas calles, como la que está junto al colegio. estamos actuando pero son barriadas antiguas que tienen un deterioro importante de hace muchos años".

Estado de las aceras en la Barriada de Los pastores / Gloria Masallá

Sobre los 300 día esperando un barrendero en el barrio el concejal comentaba que "según me informan desde la empresa se atiende la barriada con el número de operarios necesario que se coloca en cada punto. Me dicen que es el adecuado". Pues a la vista está que no.

Sobre si el ayuntamiento ha contestado al Defensor del Pueblo Andaluz González de la Torre decía que "la empresa ha contestado y que es la empresa quién distribuye al personal según las necesidades", Recordábamos en ese punto que la empresa muniucipal de limpieza, Algesa, es el Ayuntamiento.

Los vecinos no compartían las opiniones del concejal y recordaban que desde abril están esperando a ser recibidos por el concejal de limpieza. "Aprovecho, dice gabriel Chaves, que están los micrófocnos de la SER, para invitar al sr. Alcalde a que visite la barriada y conozca el trabajo que hacemos en esta asociación. En cinco años no ha pasado por aquí".

Cubierta, a medio construir, en la zona deportiva de Los Pastores. / Gloria Masallá

Ya en tiempos de Rafael España como subdelegado del gobierno de la Junta, nos contaba una vecina, se nos prometió que se echarían abajo las casas del Padre Flores, pero aquí seguimos igual. Por favor que nos ayuden que estamos abandonados."

Gabriel termina recordando que "en este barrio vamos hacia atrás, no avanzamos, no tenemos mejoras. Las administraciones nos tienen abandonados, lo mismo que el ayuntamiento la Junta de Andalucía".

