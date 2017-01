El PP elige trinchera

Hubo un tiempo en el Parlamento en el que todos las crónicas empezaban con "El PP se ha quedado solo"...

Ayer el PP eligió de nuevo quedarse en la soledad. Se queda fuera de la ponencia de memoria y convivencia y eso que todos le pidieron, hasta por favor, que se incorporara. Porque, por más que el PNV dijera que no permitirán que la ponencia quede secuestrada, todos saben que sin el PP nace tocada: muchas cuestiones a debatir dependen de Madrid, por ejemplo, la política penitenciaria; y es una de las cuatro sensibilidades del país y una de las que más sufrió el terrorismo.

Quiroga lo advirtió al irse: la imposibilidad de resituar al PP vasco en el escenario post-ETA, pasar de la resistencia a la influencia. Alonso empujó a Quiroga a dimitir por intentar salir de ella. No se le puede reprochar incoherencia. Sigue en la resistencia. Pero tampoco le han dado argumentos para salir: la ponencia ya estaba tocada sin ellos: sin acuerdo ni en el nombre, ni si estamos en paz o no, ni en los objetivos: uno quieren hablar de presos, otros de ETA...y con la izquierda abertzale negándose a lo mínimo. Ayer dijo incluso que es posible que no se pongan de acuerdo ni en deslegitiminar el terrorismo.

En fin, no empieza nada bien. Ojalá me equivoque.



